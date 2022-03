TORRE DEL GRIFO: svolto l’ultimo allenamento settimanale. Da martedì testa al Potenza

Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, l’ultimo allenamento settimanale: dopo l’attivazione e una sessione di forza in palestra, il gruppo ha svolto in campo un’esercitazione basata sulla rapidità, seguita da approfondimenti tattici. In chiusura, torneo a tre squadre. Catania che, adesso, può rifiatare osservando da spettatore interessato a quel che accadrà sui campi del girone C per la 34/a giornata. Martedì, alle 15.00, in programma l’avvio della preparazione alla gara con il Potenza, in calendario domenica 3 aprile alle 17.30.

