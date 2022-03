CATANIA: da martedì Mancini nuovo proprietario del club?

Stando alle parole di Benedetto Mancini, domani – martedì 29 marzo – dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità dell’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania. Firma slittata per via della “complessità dell’operazione che comporta adempimenti fiscali e federali”, ha spiegato Mancini sabato all’uscita dello studio notarile. Intanto avrebbe già versato i bonicifi e fornito le garanzie necessarie. Non resta che attendere, mentre continuano i confronti con i legali della FIGC nell’ottica di pagare i debiti (che ammontano a circa 3 milioni) e ottenere il benestare per il trasferimento del titolo sportivo, dopo avere costituito la FC Catania 1946 matricola 954466. La neonata società sosterrà i costi di gestione a partire dal 18 marzo. Poi, una volta eseguito il rogito, verranno formalmente respinte le dimissioni di Maurizio Pellegrino. Se non ci saranno sorprese, da martedì Benedetto Mancini sarà il nuovo proprietario del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***