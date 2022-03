CALCIO IN PROVINCIA: Giarre, salvezza più vicina. Cade il Mazzarrone in casa

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei principali campionati dilettantistici.

Sono stati giocati alcuni recuperi. In Serie D, successo molto importante del Giarre nel derby etneo disputato in casa contro il Biancavilla. Apre Cocimano, chiude Giannaula, in mezzo l’autorete di Hadaji. Il Giarre cala il tris (3-0) e vede più vicina la salvezza diretta, ora distante cinque lunghezza. Biancavilla che resta, invece, in fondo alla classifica a -7 dagli stessi giarresi. In Promozione, cade il Mazzarrone tra le mura amiche al cospetto dello Sporting Eubea. Fatale l’errore dal dischetto di Bonaccorsi, ospiti che colpiscono in contropiede con Charty (0-1). Il Mazzarrone, comunque, resta in vetta alla classifica del girone D con quattro punti di vantaggio sul Modica secondo, mentre lo Sporting Eubea sale al terzo posto.

