SERIE C – Buzzegoli: “A Catania situazione simile Novara, dove tifosi sono stati traditi”

A causa del fallimento del Novara si è interrotta ad inizio stagione l’avventura del centrocampista Daniele Buzzegoli con i piemontesi. Ne parla ai microfoni di tuttoc.com, paragonando in qualche modo la situazione del Novara a quella vissuta attualmente dal Catania: “In quell’ambiente c’era tutto per poter far bene a partire dal centro sportivo di Novarello, pochi club potevano disporre di una struttura di questo tipo. Dispiace per la gestione che ha penalizzato giocatori, staff tecnico ma soprattutto i tifosi, che sono sempre stati vicini alla squadra. Hanno tutto il diritto di seguire il club, e sono stati traditi, purtroppo non si tratta di un caso isolato, ce ne sono stati molti altri in passato e quest’anno vive situazioni simili il Catania. Sono un calciatore, non so dire da cosa dipende il perdurare di queste situazioni, sicuramente so cosa producono. Sono contento che a Novara si sia ripartiti con una società seria e adesso sono primi nel loro girone in serie D, gli auguro di raggiungere quanto prima la serie C, che è il minimo per una città come Novara”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***