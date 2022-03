CALCIO SICILIANO – Raciti (all. ACR Messina): “Spero non finisca la storia del Catania, sarebbe bello salvarci sul campo”

Rivale nella lotta salvezza, ma ex rossazzurro e catanese. L’allenatore dell’ACR Messina Ezio Raciti spera che si riesca ad evitare l’esclusione del Catania dal campionato: “Da catanese e sportivo amante del calcio mi auguro che non venga escluso il club dal campionato – dice – Parliamo di una società storica e sarebbe bello da parte nostra se riuscissimo a salvarci a prescindere dalle disavventure degli avversari. Non spero nelle disavventure altrui ma confido nelle qualità dei miei calciatori per raggiungere l’obiettivo stagionale”.

