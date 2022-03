CATANIA: giovedì lavoro mattutino e squadra a cena fuori, oggi allenamento pomeridiano, sabato partenza per la Puglia

Il Catania ha svolto a Torre del Grifo il secondo allenamento settimanale in vista della trasferta di Foggia, dopo il pari casalingo maturato contro il Campobasso. Lavoro avviato nella mattinata di giovedì con programmi differenziati per due gruppi di lavoro, formati in base ai minuti di gioco sommati nel corso del match Catania-Campobasso. Per i protagonisti della sfida ai molisani, seduta defaticante; gli altri rossazzurri disponibili, dopo una prima fase in palestra, si sono dedicati ad approfondimenti tattici e partite a tema.

La sera, invece, c’è stato spazio per i festeggiamenti del compleanno di mister Francesco Baldini con la squadra andata a cena fuori. Momento ideale per staccare un attimo la spina e compattare ancora di più il gruppo squadra. “In una stagione difficilissima il privilegio di collaborare con uno staff incredibile”, ha scritto sui social Armando Pantanelli a commento della piacevole serata trascorsa. “Con un grande STAFF e una SQUADRA di Uomini, anche in una stagione complicata si possono raccogliere soddisfazioni”, è stato invece il pensiero social del vice di Baldini, Luciano Mularoni.

Oggi, venerdì 18 marzo, la truppa rossazzurra si è ritrovata a Torre del Grifo nel pomeriggio per una nuova seduta di allenamenti. Conclusa la prima fase della seduta in palestra, il gruppo ha svolto in campo esercitazioni basate sulla rapidità, seguite da approfondimenti tattici. In chiusura, partitella. Sabato mattina rifinitura e partenza per la Puglia, mister Baldini rilascerà anche alcune dichiarazioni in ottica Foggia.

