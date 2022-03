CATANIA SOCIAL – Rosaia: “Giudicateci per quelle volte che ci siamo rialzati dopo essere caduti…”

“..Non Giudicateci per i nostri Successi…ma per tutte quelle volte che siamo Caduti e siamo riusciti a Rialzarci..”. Parole riportate su Instagram da Giacomo Rosaia. Il capitano e centrocampista rossazzurro, dopo giorni difficili causati dalle incertezze di natura societaria e da critiche rivolte alla squadra, reduce dalla pesante sconfitta di Foggia, invita l’ambiente a rimarcare la spiccata capacità del Catania di risollevarsi prontamente sul campo. Il gruppo, ancora una volta, ha fornito segnali incoraggianti in questo senso. Dimostrando di non gettare la spugna e di rialzare la testa, compattandosi ancora di più nelle difficoltà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***