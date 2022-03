CATANIA (Sondaggio chiuso): ancora possibile salvare il salvabile? Ecco cosa pensano i tifosi

“E’ ancora possibile salvare il salvabile?”. Attraverso un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi, abbiamo chiesto al popolo rossazzurro se avesse fiducia circa la possibilità che, dopo la dichiarazione di fallimento risalente a dicembre, qualcuno rilevi il ramo calcistico aziendale del Catania e metta in salvo il titolo sportivo. Il Tribunale ha pubblicato un nuovo bando di vendita nei giorni scorsi, vedremo cosa succederà dopo che le prime due aste sono andate ufficialmente deserte. Secondo la maggioranza dei votanti (37%), “Catania riuscirà a concludere il campionato, il futuro si deciderà dopo”. La seconda opzione più votata è invece: “Il game over per il Catania temo sia solo rimandato” (28%). Poi si registra un 19% di votanti che spera “che un altro soggetto si faccia avanti”, non attribuendo sufficiente fiducia nei confronti di Benedetto Mancini. Infine, il 16% prova a fidarsi dell’imprenditore romano, immaginando che possa presentare un’offerta seria.

