TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti verso Vibonese-Catania

Seconda giornata di allenamenti per i rossazzurri in vista della trasferta di Vibo Valentia. Catania al lavoro in mattinata, oggi, a Torre del Grifo: dopo l’attivazione e una sessione di forza e rapidità in palestra, il gruppo rossazzurro ha svolto in campo esercitazioni tattiche basate sulla costruzione situazionale, sui cambi di direzione e sui movimenti della linea difensiva. In chiusura, torneo a tre squadre. Mister Baldini spera di recuperare in tempo per la partita di domenica pomeriggio l’attaccante Luca Moro. Altrimenti, spazio ancora dal 1′ per il croato Leon Sipos in avanti.

