EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Spero di avere superato un momento bruttissimo della mia carriera”

Il peggio è passato per l’ex rossazzurro Emanuele Pecorino, di recente tornato al gol dopo avere vissuto un vero e proprio calvario a causa dei continui problemi fisici. L’attaccante catanese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Juventus Tv. Ecco quanto sintetizzato dalla redazione di TuttoJuve:

“Il gol con il Seregno è stata una liberazione perché venire alla Juve, voler dimostrare il proprio valore e non poterlo fare per determinati motivi, soprattutto infortuni, è stato un momento difficile per la mia carriera e per me. Grazie alla società e allo staff sono uscito fuori da questo brutto periodo. Adesso devo solo guardare al campo e concentrarmi per finire la stagione al meglio. Sono dovuto stare a lungo fermo per la pubalgia. Vi lascio immaginare quali fossero le emozioni che vivevo: arrivato qui, settimo cielo, stavo bene e volevo dimostrare il mio valore, ma dopo la seconda partita non riuscivo più a camminare. E’ stato brutto, è stato un momento della mia vita che mi porterò dietro per tutta la carriera. All’inizio cercavamo di poter fare qualcosa, di recuperare nel più breve tempo possibile. Poi percepivo che il mio corpo non rispondeva bene, infatti dopo le visite specialistiche mi sono dovuto operare. Dopo essere rientrato, ho avuto un’altra ricaduta, percepivo che c’era qualcosa che non andava. Non riuscivo a dare il massimo in campo e questo fa male dentro. E’ stato un momento bruttissimo che spero di avere superato. Anche a pensarci ci sto male. Ero titubante dopo la seconda operazione, ma sapevo di essere in ottime mani. Pian piano sto riprendendo la condizione fisica e mentale e sono felice”.

