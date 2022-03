VERSO VIBONESE-CATANIA: alla scoperta dei rossoblu

Si avvicina la sfida tra Vibonese e Catania. Nonostante i padroni di casa siano il fanalino di coda di questo torneo ed i pronostici pendano in favore degli ospiti, gli etnei non dovranno mai abbassare la guardia o prendere sotto gamba un avversario che, come dimostrano anche i precedenti, tra le mura amiche ha sempre dato filo da torcere all’Elefante.

Dal punto di vista storico la compagine calabrese, pur essendo stata fondata nel 1928, è uscita dal mondo dilettantistico solamente in anni recenti, approdando per la prima volta in C2 nella stagione ‘06/07. Dopo alcune salvezze ottenute attraverso i playout, nel campionato ‘11/12 i leoni calabresi hanno lasciato il professionismo (arrivando in Eccellenza) prima di essere ripescati in Serie C nella stagione ‘16/17. Persi gli spareggi salvezza col Catanzaro con la conseguente retrocessione in Serie D, il club di Pippo Caffo ha fatto immediato ritorno in C disputando attualmente la quarta stagione consecutiva in terza serie. Il migliore piazzamento raggiunto è rappresentato dall’11o posto nel torneo ‘19/20. Nel proprio palmares il sodalizio rossoblu può vantare, oltre ai trionfi nei campionati amatoriali (D, Eccellenza e Promozione) anche la vittoria della Coppa Italia Dilettanti Calabria ‘96/97.

Rispetto alla prima parte della stagione il club calabrese ha rivoluzionato la propria rosa, mantenendo in organico alcuni elementi (vedi Marson, Spina, Cattaneo, Risaliti, Gelonese e Golfo) ed ingaggiando interpreti di esperienza e spessore come Corsi, Suagher, Blaze e Zibert, gli ex Catania Davis Curiale e Michele Volpe. Anche sul piano tecnico-tattico si è assistito ad un grosso cambiamento con l’arrivo di Nevio Orlandi in sostituzione dell’esonerato Gaetano D’Agostino (che ha conquistato 16 punti in 25 gare con appena 2 vittorie all’attivo).

Dopo una prima fase di ambientamento e studio, nelle ultime due gare il sessantasettenne tecnico lombardo ha deciso di cambiare il modulo puntando su un 4-4-2 offensivo ed ottenendo, contro il Taranto, il primo successo della sua nuova gestione (aveva già allenato la Vibonese tra il 2017 ed il 2019). La vittoria ai danni dei pugliesi ha ringalluzzito una formazione in astinenza di vittorie da ben 12 giornate e che adesso rivede la possibilità di evitare la retrocessione diretta agganciando i playout (distanti attualmente 4 punti).

