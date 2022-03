SERIE C: 32/a giornata, Messina e Taranto ko. Palermo, solo un pari. Le altre gare in programma

Quest’oggi, mercoledì 16 marzo, squadre del girone C di Serie C in campo per la 32/a giornata. Il Catanzaro è riuscito ad imporsi a Messina, idem l’Avellino a Taranto mentre il Palermo pareggia in rimonta ed in extremis, tra le mura amiche, contro la Fidelis Andria.

Per quanto riguarda le altre partite in programma, Vibonese alla disperata ricerca di punti sul difficile campo del Monopoli, mentre il Bari ha la possibilità di dare continuità al preziosissimo successo di Catanzaro ospitando la Juve Stabia. Il Catania può chiudere il discorso salvezza al cospetto del Campobasso, avversario al “Massimino”. Latina-Virtus Francavilla è scontro interessante in chiave playoff. Esame Paganese per il Foggia, che mira al consolidamento della zona playoff, invece il Potenza proverà ad incamerare punti importanti nel derby di Picerno. La Turris, infine, affronta in casa il Monterosi Tuscia nel tentativo di riscattare il ko di Castellammare di Stabia.

ACR Messina 2-3 Catanzaro (15′ Fofana, 36′ Iemmello, 49′ Carlini, 84′ Adorante, 88′ Biasci)

Taranto 0-1 Avellino (57′ Bove)

Palermo 1-1 Fidelis Andria (17′ Messina, 86′ Luperini)

18:00 Monopoli – Vibonese

21:00 Bari – Juve Stabia

21:00 Catania – Campobasso

21:00 Latina – Virtus Francavilla

21:00 Paganese – Foggia

21:00 Picerno – Potenza

21:00 Turris – Monterosi Tuscia

