SITUAZIONE DISCIPLINARE: tre rossazzurri squalificati e quattro in diffida

A conclusione della partita Vibonese-Catania, che ha visto i rossazzurri imporsi con il risultato di 1-2, riepiloghiamo la situazione disciplinare in vista del match casalingo con il Campobasso. Ben tre squalificati e quattro calciatori diffidati: Giovanni Pinto e Pier Luigi Simonetti erano in regime di diffida e, pertanto, a seguito del giallo rimediato a Vibo Valentia non potranno essere a disposizione di Baldini per il prossimo incontro. Espulsione diretta, invece, per Leon Sipos che dovrebbe osservare due turni di stop. Alla successiva ammonizione Andrea Russotto, Alessandro Provenzano, Luca Moro e Andrea Sala, essendo diffidati, verranno squalificati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***