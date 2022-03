VIBONESE 1-2 CATANIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di ‘Sicra Press’) contenente le azioni salienti del match, valevole per la 31/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Catania contro la Vibonese allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia con il risultato di 1-2.

Il Catania sblocca praticamente subito il risultato trovando la via della rete con Sipos, bravo ad insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ben eseguito da Russini. Al 78′ Biondi, sfruttando un assist la bacio di Zanchi, trova la deviazione vincente per il momentaneo 0-2. In pieno recupero Mahrous accorcia le distanze, ma è troppo tardi per la Vibonese.

