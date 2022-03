STAMPA NAZIONALE – Corriere della Sera critica stadio Palermo: “Fatiscente, con mura marce, gradoni insicuri e bagni infetti”

Pesanti critiche rivolte all’indirizzo dello stadio “Renzo Barbera”, teatro della partita persa dall’Italia contro la Macedonia del Nord, giungono da Fabrizio Roncone in un articolo redatto per il Corriere della Sera.

“Lo stadio Barbera, sintesi plastica di una idea di calcio vecchia e in agonia”: titola così il quotidiano. Aggiungendo che “l’impianto dove la Nazionale ha giocato il playoff contro la Macedonia del Nord è preistorico: fatiscente, con mura marce, gradoni insicuri, bagni infetti, una sala stampa con neon ingrigiti”. Si parla anche di “pozzanghere di melma giallastra. Balaustre rugginose. Gradoni insicuri. Fili elettrici penzolanti” e di “un water per mezza tribuna, la porta scassata, lo sciacquone scassato, e donne e uomini avvolti nei tricolori dentro la stessa, mortificante fila. Che si congiunge a quella del bar, una specie di bar. Cannoli serviti a mani nude, l’incasso in nero, una cassetta colma di banconote, una tipa sfacciata: «Qui di scontrini non ne facciamo. Lo vuole o no, il caffè?»”. Per poi sottolineare: “Non ci meritiamo neanche stavolta i Mondiali”. Lo stadio palermitano viene definito come “pietrificato ai Mondiali di Italia 90 (come, del resto, molti altri impianti)”, aggiungendo altre critiche ancora e che “Non ci meritiamo neanche stavolta i Mondiali”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***