VERSO CATANIA-CAMPOBASSO: all’andata difese allegre e tripletta di Moro

6 novembre 2021. All’andata, Catania e Campobasso diedero vita ad un confronto scoppiettante, ricco di emozioni e gol. Successe un po’ di tutto con il Catania che, in svantaggio di due reti, riuscì completamente a ribaltare la gara prima di subire il gol del pareggio a tempo quasi scaduto. Tanti errori da ambo le parti ma anche sfida entusiasmante in cui la verve offensiva di entrambe le squadre fece la differenza. Sugli scudi ancora una volta Luca Moro, autore della sua prima tripletta stagionale.

In un campo completamente intriso di pioggia ed ai limiti della praticabilità fu il Catania a trovare immediatamente il vantaggio: (6’) Ceccarelli pescò tutto solo a centro area Giacomo Rosaia per la sua prima gioia con la maglia rossazzurra. Elefante che in contropiede sfiorò il raddoppio con la conclusione di Ceccarelli terminata sulla parte esterna della rete (16’). Come spesso accade al gol sbagliato si contrappone immediatamente quello subito e così qualche istante dopo arrivò il pareggio dei padroni di casa direttamente da calcio di rigore: (17’) Sala sbagliò il tempo dell’uscita colpendo in pieno volto Liguori. Dal dischetto si presentò Emmausso che spiazzò il portiere siglando l’1-1.

Le emozioni non finirono qui e così al minuto 21 i lupi molisani ribaltarono la situazione trovando il 2-1. Rossetti con una finta ingannò Zanchi e, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, portò in vantaggio i suoi con uno scavetto potente e preciso. Padroni di casa nuovamente pericolosi qualche istante più tardi (32’) con l’esterno di Fabriani che sfiorò di poco il palo. Il clamoroso tris arrivò appena 60” più tardi quando uno scatenato Emmausso si involò in area, dribbling su Monteagudo, palla all’accorrente Candellori il quale, con una veronica, vanificò il disperato tentativo di Sala siglando la rete del 3-1.

L’Elefante reagì accorciando le distanze al minuto 37. Raccichini in uscita stese Greco. Dal dischetto Luca Moro infallibile. Nella ripresa mister Baldini cambiò pelle passando ad un 4-3-1-2 grazie agli ingressi di Sipos e Provenzano che rilevarono rispettivamente Maldonado e Ceccarelli. Al 57′ Sipos sprecò una clamorosa occasione sbagliando il controllo a tu per tu con Raccichini. Poi (67’) il colpo di testa di Provenzano per l’accorrente Moro venne deviato con un braccio da Dalmazi consentendo così a Moro di siglare, con il cucchiaio, il 3-3 direttamente da calcio di rigore.

Ancora Catania in avanti e capace di andare a segno: al minuto 73 Calapai recuperò palla al limite dell’area di rigore e servì Moro che con freddezza mise a segno la rete del 3-4. Ci fu ancora spazio per altre emozioni e così qualche secondo più tardi Zanchi con un intervento scomposto travolse Rossetti venendo espulso (76’). Baldini dunque decide di richiamare in panchina Moro inserendo Ropolo. Nonostante l’uomo in meno il Catania sfiorò la quinta marcatura con Russotto che al volo costrinse il portiere rossoblu a rifugiarsi in corner. Nel finale, dopo l’ingresso di Albertini (subentrato a Greco), i padroni di casa trovarono il clamoroso pareggio con il neoentrato Tenkorang che, ben servito da Rossetti, di piatto battè Sala per il 4-4 (86’).

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 6′ Rosaia, 18′ Emmausso rig., 21′ Rossetti, 33′ Candellori, 38′ Moro rig., 67′ Moro rig., 73′ Moro, 86′ Tenkorang

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabiani, Magri, Dalmazzi; Vanzan (76′ Pace), Ladu (58′ Tenkorang), Bontà, Candellori; Liguori (76′ Vitali), Rossetti, Di Francesco (12′ Emmausso, 77′ Parigi).

A disp. di Cudini: Zamarion, Martino, Sbardella, Persia, Nacci, Giunta, De Biase.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado (45′ Provenzano), Greco (84′ Albertini); Ceccarelli (45′ Sipos), Moro, Russini (63′ Russotto).

A disp. di Baldini: Stancampiano, Pino, Ercolani, Izco, Cataldi, Biondi, Bianco.

ARBITRO: Adalberto Fiero (Pistoia)

Assistenti: Giulio Basile (Chieti) e Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto)

Quarto ufficiale: Antonio Liotta (Castellammare di Stabia)

AMMONITI: Liguori, Sala, Rossetti, Rosaia, Raccichini, Maldonado, Sipos, Bontà, Magri, Tenkorang

ESPULSI: Zanchi

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 3′ di recupero s.t.

