VERSO POTENZA-CATANIA: Pino-Ercolani il nodo principale da sciogliere per Baldini

Nei giorni scorsi ha accusato un risentimento muscolare, dopo il buon impatto sulla gara di Avellino. Il giovane difensore catanese Simone Pino, come già riportato, sogna l’esordio da titolare in Prima Squadra ma molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Se mister Francesco Baldini, d’accordo con lo staff medico rossazzurro, riterrà che fisicamente sia in grado di supportare i 90′, vincerà il ballottaggio con il difensore scuola Manchester Luca Ercolani. E’ questo il nodo principale da sciogliere per il tecnico di Massa, in vista di Potenza-Catania. Uno dei due farà coppia al centro con l’argentino Juan Monteagudo, viste le squalifiche di Claiton e Filippo Lorenzini. Per il resto dovrebbe recuperare Andrea Russotto, rientra Jean Freddi Greco mentre Luca Moro – raggiunto nella vetta della classifica marcatori dal bomber del Palermo Matteo Brunori – si gioca il posto da titolare con Leon Sipos.

