VIBONESE-CATANIA: probabili formazioni, Sipos al centro dell’attacco

Alle 14:30, fischio d’inizio di Vibonese-Catania. Tre punti in palio molto importanti per le due squadre: i padroni di casa per sperare ancora di agganciare i playout, gli ospiti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Mister Baldini può contare su tutti gli effettivi a disposizione, tranne il convalescente bomber Luca Moro. Al suo posto ci sarà sicuramente spazio per il croato Sipos. Per il resto nel 4-3-3 rossazzurro dovrebbero trovare spazio Sala a difesa dei pali; Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto a completare il reparto arretrato; dubbi a centrocampo dove Rosaia, Cataldi e Simonetti potrebbero giostrare ma Baldini considera anche altre ipotesi, ad esempio l’utilizzo di Provenzano e/o Greco. E’ anche possibile che quest’ultimo venga collocato qualche metro più avanti, completando il tridente con Biondi ed il già citato Sipos. Ma scalpitano anche Russini e Russotto, le soluzioni non mancano.

Assenza pesante per la Vibonese, quella di Davis Curiale per squalifica. Squalificato anche Risaliti. Salteranno la partita, inoltre, Fomov, Zappa e Ngom. Possibile che Nevio Orlandi schieri la sua squadra secondo il 4-4-2 adottato nelle ultime gare e con i seguenti interpreti: Mengoni fra i pali; Corsi, Suagher, Polidori e Mahrous in difesa; Zibert, Basso, Gelonese e Golfo a centrocampo; Volpe e Spina in avanti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Claudio Panettella della sezione di Gallarate, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino (Campobasso) e Thomas Miniutti (Maniago). Quarto ufficiale il signor Gerardo Garofalo (Torre del Greco). L’incontro sarà visibile online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

===>>> VIBONESE-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***