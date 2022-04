CATANIA SOCIAL – Russotto: “Si spegne una parte di cuore. Catania, se avrai bisogno di me chiamami e ti dirò ancora sì”

Lungo messaggio di Andrea Russotto indirizzato verso Catania e quel che ha rappresentato per lui indossare la maglia rossazzurra. E chissà che non sia un arrivederci. Queste le parole di Russotto su Instagram:

“GRAZIE CATANIA!!…questo è cio che mi sento di dire in un momento cosi brutto e cosi delicato…grazie perché mi hai reso migliore..mi hai insegnato l’arte dell’amare spassionatamente…mi hai insegnato l’arte dell’amare sopra ad ogni cosa…quello che la storia ci insegna è che nessuno potrà mai cancellarla perché le gesta di chi ha amato, combattuto, sperato e sognato non potranno mai morire…nessuno potrà mai cancellare le tante pagine calcistiche scritte da questa città che con dignità lavoro e tanta umiltà si è fatta spazio nel calcio che conta diventandone una certezza…diventandone modello di esempio in tanti frangenti…ne hai passate tante ma nonostante tutto ancora oggi resti bellissima cosi in tutti i tuoi pregi e difetti…oggi una parte di cuore di chi ha fatto parte di questa lunghissima cavalcata piena di emozioni gioie e dolori si è spento….proprio come si è spento una parte del mio..ho talmente cosi tanti ricordi che forse veramente una vita intera non basterebbe per dimenticarli….ma so una cosa con certezza…e lo vorrei dire citando un piccolo passo di un libro …

È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato..

È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele..

Buttare via tutte le possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto..

Ci sarà sempre una nuova opportunità, un altro amore un altra amicizia una nuova forza.. per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio…!

Se avrai bisogno di me non devi far altro che chiamarmi… perché io sarò pronto ancora una volta a dirti di si… GRAZIE CATANIA resterai per sempre nel mio cuore…”.

