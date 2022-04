STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Gravina, zero parole sul caso Catania…”

Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’ e TuttoMercatoWeb.com, attraverso un editoriale punta il dito contro l’attuale numero uno della FIGC, Gabriele Gravina: “Mi spiace per Gravina. Persona che stimo e politico del pallone saggio. Ahimè gli sta girando tutto storto. Dalla difesa di Mancini ai vertici della procura federale. Pur di restare in sella non sta prendendo una decisione. Zero parole sul caso Catania. Unica crociata contro la doppia proprietà della Salernitana perché aveva il dente avvelenato con Lotito ma un Presidente deve fare gli interessi del calcio e non vendette trasversali. Le riforme dei campionati e la riforma della giustizia sportiva dovevano essere i cardini della sua rielezione. Il nulla”.

