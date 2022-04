EX ROSSAZZURRI – Monaco: “È il giorno più triste…ho il cuore a pezzi”

Contattato telefonicamente dalla nostra redazione, l’ex difensore del Catania Gennaro Monaco non se l’è sentita di commentare il momento più triste degli oltre 75 anni di storia calcistica catanese, affermando soltanto che “in questo momento il dolore è troppo grande…ho il cuore a pezzi. Se rilascio dichiarazioni mi querelano. Sto soffrendo come migliaia e migliaia di catanesi”. Troppo forte la delusione e l’amarezza per l’ex difensore napoletano, catanese d’adozione, da sempre legato ai colori rossazzurri con grande passione. Leader dentro e fuori dal campo, con professionalità Monaco ha contribuito alla rinascita del Calcio Catania, portandolo dai meandri della C2 sino in Serie B. Adesso è buio pesto, ma si spera in un futuro finalmente radioso e splendente.

