VERSO CATANIA-LATINA: tre opzioni per la sostituzione dello squalificato Albertini

Domenica pomeriggio, in occasione del match Catania-Latina, non sarà a disposizione di mister Francesco Baldini il terzino destro Alessandro Albertini. L’ammonizione riportata a Potenza, infatti, lo costringerà a dare forfait essendo già diffidato (qui la situazione disciplinare aggiornata). Il tecnico rossazzurro sta valutando come rimpiazzare lo squalificato ex capitano della Virtus Francavilla. Tre le soluzioni possibili: l’arretramento di Kevin Biondi, che assicurerebbe corsa e dinamismo in un ruolo che il jolly catanese ha già ricoperto in più di un’occasione in carriera; lo spostamento di Luca Ercolani o di Pier Luigi Simonetti sull’out difensivo destro, che anche in questi casi non rappresenterebbe una novità.

