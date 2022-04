PASTORE (ex Palermo): “E’ un peccato che i rossazzurri siano stati esclusi, spero nuovo derby in A”

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, l’ex Palermo Javier Pastore torna a parlare del derby siciliano con il Catania. L’argentino, in particolare, fu protagonista nel 2010 realizzando una tripletta: “Fu una giornata magica, sono stato il primo e unico giocatore del Palermo a segnare tre gol al Catania e per me fu la settimana più bella della carriera. Peccato che i rossazzurri siano stati esclusi, spero che la rivalità si riaccenda presto, magari in Serie A. Catania fallito come il Palermo che però ora lotta per la B? Che tristezza quando l’hanno portato tra i dilettanti. La situazione era però insostenibile. La rinascita, per fortuna, è stata immediata e ora la prospettiva è incoraggiante. Ai tifosi dico di crederci e di sostenerlo”.

