LA SICILIA – Bifera: “Catania, la gente mi vuole bene perchè ho vissuto la città. Lugnan ottimo allenatore”

L’ex portiere del Catania Ciccio Bifera ricorda ancora la stagione 1998-99, quella che sancì la promozione rossazzurra in Serie C1:

“Se 21 anni dopo sui social scrivono o postano ancora quei momenti, se qualche tifoso continua a chiamarmi, è ovvio che mi senta gratificato. Vuol dire che ho lasciato il segno. La gente mi vuole bene perchè ho vissuto la città, mi è piaciuto stare con i tifosi. Sono riservato, ma non ho mai snobbato la gente. Pierino Cucchi in panchina? Era un allenatore carismatico, coadiuvato bene da Angelo Sciuto. Quest’ultimo faceva da collante, era la coppia perfetta. Sciuto era stato suo giocatore a Giarre, e poi catanese e conosceva la piazza come le sue tasche. I miei ex compagni? C’è una chat in cui ci scambiamo chiacchiere. Sono rimasto legato a Monaco. Poi dico che Lugnan è un ottimo allenatore, servirebbe per ricominciare”.

Spazio anche ad alcune considerazioni sulla sparizione del Calcio Catania ed il futuro del club: “Grande delusione. Baldini è stato un buon allenatore, peccato che sia stato perso. Nei playoff la squadra avrebbe fatto bene. So quanto i catanesi stiano soffrendo, possibile che non c’era nessuno in grado di rimediare a una storia che si è persa? Riemergere dai Dilettanti è difficile. Bisogna recuperare, ma con impegno a Catania ce la possono fare. Sono falliti altri club, Fiorentina, Parma… adesso si ricostruisca con serietà. Ormai inutile piangere sulle occasioni mancate. Si deve ripartire”.

