CALCIO IN PROVINCIA: Acireale, stagione conclusa perdendo la finale playoff di Serie D

Niente da fare per l’Acireale. E’ la Cavese che, a Cava de’ Tirreni, si aggiudica i playoff del girone I di Serie D battendo in finale l’Acireale per 2-0 e sperando di ottenere il ripescaggio in C. Decisivi i tempi supplementari, nel corso del quali va a segno Ciro Foggia firmando una doppietta. Amarezza in casa granata, dove si pensa già alla prossima stagione dopo avere vissuto comunque un’annata da protagonista. Ai nastri di partenza non ci sarà Francesco Lodi, che ha deciso di lasciare il club, in bilico la posizione dell’allenatore Fabio De Sanzo.

