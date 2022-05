EX ROSSAZZURRI – Atzori: “Catania, la passione della gente merita una proprietà forte”

“Spero si risolva presto, gli ultimi anni sono stati turbolenti, difficili. Merita una proprietà forte, la passione della gente è notevole, mi auguro arrivi qualcuno economicamente solido, che possa investire in questa grande piazza”. Parole rilasciate ai microfoni di tuttoc.com dall’ex allenatore del Catania Gianluca Atzori, il quale si unisce al coro di tanti ex rossazzurri speranzosi che si possa aprire un nuovo ciclo vincente per la città dell’Elefante. Attualmente Atzori siede sulla panchina del Floriana, squadra maltese con cui ha vinto la Coppa di Malta piazzandosi al secondo posto in campionato e centrando un posto in Europa League.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***