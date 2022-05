SERIE A – Aquilani: “Quando a Catania mi giocai lo scudetto con la Roma…”

14 anni fa esatti il Catania festeggiava la salvezza contro la Roma, che perse lo scudetto, vista anche la contemporanea vittoria dell’Inter contro il Parma. ‘Malaka’ Martinez rispose al vantaggio giallorosso di Vucinic per il definitivo 1-1. L’ex centrocampista della Roma Alberto Aquilani lo ricorda ai microfoni di Sky Sport: “Una partita di calcio è una partita di calcio, non c’è nulla di scontato. Quando mi giocavo lo scudetto con la Roma a Catania a fine primo tempo eravamo campioni d’Italia, poi entrò Ibra a Parma e l’Inter vinse”. Ancora oggi il popolo romanista non dimentica la fine di un sogno. Fu un’amarezza troppo grande perchè sarebbe stato il quarto scudetto giallorosso della storia. Il Catania nel secondo tempo creò tantissime occasioni per andare a segno e vide premiati i propri sforzi, approfittando anche delle notizie provenienti da Parma che spianarono la strada all’Inter verso la conquista del tricolore. Catania, invece, esultò in un “Massimino” stracolmo regalandosi ancora la Serie A, categoria mantenuta fino al 2014.

