EX ROSSAZZURRI: Baldini e Greco, impresa playout. Pisseri retrocede in C

Ancora un’impresa targata mister Francesco Baldini. Il “suo” Vicenza è infatti riuscito ad evitare la retrocessione diretta, raggiungendo la zona playout dopo avere messo in fila tre vittorie di fila. La situazione era a dir poco complicata, ma il freschissimo ex allenatore rossazzurro è riuscito ad inculcare subito la giusta mentalità alla squadra veneta, archiviando immediatamente il ko casalingo con il Perugia. Il Vicenza, dopo avere piegato le resistenze di Como e Lecce, è riuscito a fare altrettanto sul campo dell’Alessandria imponendosi per 0-1. Rete di De Maio al 23′. Il risultato, favorevole alla squadra in cui milita anche l’ex Catania Jean Freddi Greco, condanna alla Serie C proprio la formazione grigia dove milita l’estremo difensore Matteo Pisseri, avente importanti trascorsi in Lega Pro difendendo i pali rossazzurri. Vicenza che se la vedrà agli spareggi con il Cosenza, vittorioso di misura al cospetto del Cittadella.

