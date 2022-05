LA SICILIA: futuro, le perplessità sul Catania e i timori della tifoseria

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale evidenzia come più gruppi imprenditoriali, in via informale, abbiamo mostrato interesse per la piazza calcistica catanese. Da Palazzo degli Elefanti non arriva alcuna conferma ed è giusto così perchè occorre la massima riservatezza in questo momento. Secondo alcune indiscrezioni risulta però che al “vi faremo sapere” nessuno dei gruppi non locali si sia fatto più sentire. Non si è saputo più nulla da Milano, alcune riunioni interlocutorie a Roma non hanno portato a niente di concreto, dalla Toscana ed esattamente da Pisa un imprenditore di buon calibro noto anche come farmacologo dopo aver raccolto alcune informazioni dettagliate, non si è sentito talmente forte per avviare il rilancio calcistico in una “città che richiede un impegno economico rilevante – sono state le sue parole – e a lunga scadenza. Ci vuole un gruppo forte per Catania”. Sul fronte imprenditoriale locale, invece, immobilismo e indifferenza. In città e sui social si continua a temere che qualche ex Sigi si “nasconda” dietro un gruppo che presto dovrebbe farsi avanti. All’amministrazione comunale, che alla fine sarà il garante dell’operazione, il compito di evitare questo.

