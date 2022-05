CALCIO IN PROVINCIA: Giarre festeggia la salvezza in D, sfuma il sogno Eccellenza per il Mazzarrone

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nelle categorie inferiori. In Serie D, il Giarre fa festa per avere ottenuto la salvezza al fotofinish. Decisivo il successo esterno di Licata per 3-1. Al 41′ Samake risponde al momentano vantaggio ospite di Arcidiacono, poi Agudiak e ancora Arcidiacono nel secondo tempo mettono in cassaforte la vittoria che vale la permanenza gialloblu nel massimo campionato dilettantistico. “La convinzione nei propri mezzi è stata determinante e le ultime finestre di mercato ci hanno permesso di rafforzarci”, le parole dell’ex Catania Gaspare Cacciola che ha portato il Giarre a gioire dopo una stagione tribolata.

Sempre in D, finale con il botto per il Paternò che conclude il campionato al sesto posto, sconfiggendo con un pirotecnico 4-3 il Cittanova. Paternesi trascinati dalle reti di Foderaro (doppietta), Cangemi e Bontempo. Di Bonanno e Condomitti le marcature della formazione ospite. Confermata la bontà del lavoro svolto in società e dall’allenatore emergente Alfio Torrisi. Trasferta amara, invece, per l’Acireale nella tana della Cavese: Cadili rende meno pesante il ko per gli acesi, sconfitti per 3-1 (Bacio Terracino, Corigliano e Palma a segno per gli aquilotti). Adesso la testa dell’Acireale è tutta rivolta verso i playoff, ospitando il Lamezia al Comunale di Aci Sant’Antonio. Il già retrocesso Biancavilla incassa uno 0-3 al cospetto del Castrovillari: marcatori Rosa Gastaldo, Tripicchio e Rodi. Scendendo di categoria, in Promozione, niente da fare per il Mazzarrone che, nel contesto di un confronto equilibrato, perde di misura la finalissima Play Off disputata a Favara contro la Leonfortese: match winner Caputa al 23′. Leonfortese che, dunque, dopo otto anni ritorna in Eccellenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***