AVV. RAPISARDA: “Appello affinchè il titolo FC Catania sia messo a disposizione dei ragazzi di Catania, non in alternativa al nuovo Catania”

In queste ore circola la voce che Benedetto Mancini sarebbe il nuovo proprietario del Giarre Calcio (al momento nessuna comunicazione ufficiale) e c’è chi pensa ad una eventuale manovra dell’imprenditore romano per trasferire il titolo sportivo del Giarre a Catania. L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, pubblica un post su Facebook relativo all’argomento.

“Come non esisteva ipotesi Biancavilla non può esserci parimenti quella di Giarre portato qui. Preliminarmente per il rispetto che si deve alle Comunità etnee interessate, delle amministrazioni pubbliche locali inclusa quella di Catania impegnata in un compito molto più complesso di quanto appaia. Non c’è alcun complotto, altresì, che lega l’imprenditore Mancini alla precedente proprietà del Catania”. Aggiungendo: “Facciamo, invece, pubblico appello affinché il titolo FC Catania sia messo a disposizione dei ragazzi di Catania, non in alternativa al Catania che deve nascere, l’unico riconosciuto come tale se sganciato ed autonomo, questo sì, da alcuno riconducibile alla precedente proprietà, ma come elemento di valorizzazione sociale nei quartieri e laddove urge strappare i ragazzini dall’ozio di strada. Aspettiamo il 18, pertanto, come unico momento di riconoscimento e di riscatto collettivo. Da non perdere né sbagliare. Non c’è altra soluzione, non c’è altra possibilità”.

