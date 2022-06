IZCO, la moglie: “Ha sofferto tanto quest’anno per il Catania, orgogliosa di lui”

Emanuela Zappalà, ex nazionale di sci di fondo e skiroll, moglie di Mariano Izco, in un’intervista concessa a tuttomercatoweb.com parla del rapporto che lo lega all’ex Catania e della sua esperienza in rossazzurro. Ecco riportato un estratto: “È ritornato l’anno scorso a fare il capitano. Quest’anno ha sofferto tanto, il fallimento del Catania per mio marito è stato un dolore immenso al cuore, non l’avevo mai visto soffrire così e con gli occhi pieni di lacrime infatti non è riuscito nemmeno a parlare a tutti i suoi tifosi: la delusione era immensa. Sono orgogliosa di lui come giocatore e lo stimo tanto come uomo, come marito e come papà soprattutto, non potevo avere un marito e un papà migliore per i miei figli”.

