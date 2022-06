LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Tre cordate sul Catania, Comune esclude ritorni in società”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

A una settimana dalla scadenza dell’avviso pubblicato dal Comune, l’edizione locale del quotidiano assicura che “qualcosa si muove in penombra”. Tre cordate sarebbero sulle tracce del Catania: una organizzazione milanese, un altro gruppo italiano che fa capo a un immobiliarista con aziende di spicco, un altro imprenditore che dovrebbe avere possibilità importanti sul piano economico. “Si è tirato fuori l’ex patron Riccardo Gaucci con una dichiarazione che ai tifosi è piaciuta per trasparenza e amore nei confronti della città, a quanto pare anche il gruppo toscano che sembrava poter presentare un piano importante”. Ancora sette giorni per la verità in una città in perenne attesa. “L’assessore allo sport cittadino, Sergio Parisi, ha escluso influenze o ritorni di fiamma. Il discorso è valido non solo per Benedetto Mancini (il quale ha dichiarato che tenterà di rilevare Torre del Grifo)”.

