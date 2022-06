EX ROSSAZZURRI: Iezzo termina da vincente l’avventura in Bulgaria

Si conclude l’avventura dell’ex portiere del Catania Gennaro Iezzo – protagonista della storica promozione rossazzurra in Serie B conquistata a Taranto nel 2002 – sulla panchina del Botev Vratsa dopo una serie di risultati importanti (in 5 partite una sconfitta, due pareggi e altrettante vittorie) che ha consentito al club di raggiungere la salvezza nella massima serie bulgara, superando brillantemente i playout. Iezzo era arrivato in Bulgaria nell’aprile scorso subentrando a Ivaylo Dimitrov e segnando la svolta per una squadra che pareva destinata alla retrocessione. Dopo avere iniziato la carriera da allenatore sulla panchina del Sant’Antonio Abate (Serie D), “nella stagione 2013/2014 – si legge su napolimagazine.com – era diventato il preparatore dei portieri della Juve Stabia per poi allenare la Primavera dell’Avellino un anno più tardi. Dopo una parentesi nel 2021 con la “nazionale” delle Due Sicilie, è arrivata l’occasione in Bulgaria”. Adesso Iezzo ha lasciato il Botev Vratsa a causa di divergenze con la società sulla visione della prossima stagione.

