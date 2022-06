CURIOSITA’: Izco, il fratello retrocede in Eccellenza con la maglia del Bisceglie

Doppia retrocessione dalla Serie C all’Eccellenza. E’ l’incubo vissuto dal Bisceglie. Dopo avere conquistato il tanto atteso ritorno fra i professionisti nel 2017, confermando la C con una salvezza tranquilla l’anno successivo, poi i tifosi pugliesi hanno dovuto assistere a ben 4 retrocessioni sul campo consecutive. In due occasioni però la riammissione estiva ha salvato il club, prima di sprofondare in Serie D al termine della stagione 2020/21 ed in quella corrente appunto in Eccellenza. Grande amarezza per la squadra in cui milita Rodrigo Izco, fratello dell’ex rossazzurro Mariano. Rodrigo è un esterno classe 1994 che aveva deciso di sposare il progetto Bisceglie la scorsa estate, era reduce da un’importante stagione a Licata. In passato ha militato in seconda serie argentina con Club Ferro Carril Oeste, Estudiantes de San Luis, Club Almagro e Nueva Chicago. Ha raggiunto l’Italia arrivando a Licata nel febbraio 2021, mettendo subito in mostra le sue qualità, distinguendosi sempre tra i migliori della squadra. Prestazioni che non sono passate inosservate al direttore sportivo Livio Scuotto, che lo ha portato a Bisceglie con entusiasmo. Ma le cose non sono andate nel migliore dei modi, vivendo l’amarezza della clamorosa retrocessione.

