GIORNALE DI SICILIA: “Dall’Oglio, playoff annusati a Catania. Adesso cavalcata entusiasmante a Palermo”

Il Giornale di Sicilia evidenzia l’importanza che potrebbe racchiudere nella finale di ritorno degli spareggi promozione in programma domenica tra Palermo e Padova l’ex centrocampista del Catania Jacopo Dall’Oglio. “Il milazzese, imprescindibile lì in mezzo per buona parte della stagione – riporta il quotidiano – adesso ha la chance per dimostrare di essere ancora un punto fermo di questa squadra, nella partita più importante di tutte. E per lui la partita vale anche di più, perché in caso di promo zione il rinnovo del contratto sarà automatico. Dall’Oglio è uno di quelli che la Serie B l’ha giocata – e vinta, perché nel Brescia di Corini promosso in A nel 2019 c’era pure lui – ma che da due anni è rimasto impigliato nella «rete» della Lega Pro, annusando i play-off un anno fa a Catania (giusto per una partita) e vivendo una cavalcata entusiasmante in questo mese a Palermo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***