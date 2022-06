LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania col fiato sospeso aspettando i compratori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Curiosità e preoccupazione vanno di pari passo a Catania, anche un cauto ottimismo visto che dal Comune gli amministratori hanno ammesso che qualcuno si è comunque interessato in modo concreto. L’edizione locale de La Gazzetta dello Sport evidenzia il nome di Marcello Pizzimenti, uscito in questi giorni, “come dirigente di una cordata che starebbe compiendo passi avanti per candidarsi. Pizzimenti ha anche giocato nel Catania, in C2, nel 1996. Nessuno a palazzo di città conferma e nemmeno smentisce: silenzio fino a quando non arriverà il momento delle offerte ufficiali”. Tra le ipotesi che hanno attirato l’attenzione della tifoseria anche “il presunto interesse di un manager che agisce nel settore immobiliare e che starebbe puntando su Catania per sviluppare le sue strategie di lavoro”. Nulla di strano “che possa interessare anche Torre del Grifo, avviando il dialogo con il Credito Sportivo che deve ancora ricevere il pagamento di numerose rate. In questi casi, come accade spesso per le strutture chiuse da tempo, si andrebbe a trattare sul prezzo da corrispondere evitando che l’impianto vada in malora”.

