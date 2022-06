LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra, la ‘liscia’ dei tifosi catanesi”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Il calcio a Catania rinascerà in qualche modo. Dieci giorni per controlli su patrimonio, organigramma e progetto. Agiranno in sinergia sindaco, assessore allo sport, l’ufficio tecnico, i consulenti finanziari per osservare con la gente d’ingrandimento ogni riga, ogni passaggio. “Certo, il record di 225 pagine redatto da Dante Scibilia per conto del tycoon Ross Pelligra, multimilionario australianom è già oggetto di discussione – riporta il quotidiano – E visto che i tifosi catanesi mettono su ogni argomento un pizzico di sana ironia, qualcuno ha designato il simbolo di Catania mettendo un fotomontaggio del canguro australiano del gruppo di Pelligra al posto dell’Elefante. Sacrilegio? In catanese si chiama ‘liscia’, scherzare in maniera non certo pesante, con uno stile inimitabile”.

