LA SICILIA: “Catania, prima parte di stagione fra Pedara e Nesima”

La preparazione precampionato del Catania non inizierà a Torre del Grifo, ma l’intenzione è quella di varare un piano di riqualificazione a tutto fondo della struttura, nella consapevolezza che servirà un esborso considerevole. La proprietà ha già considerato l’eventualità di permettere alla futura prima squadra di allenarsi in un impianto di nulla mancante. Quella di Pedara, per ospitare il nuovo nucleo rossazzurro per la prima parte di stagione, rappresenta l’opzione più accreditata così come il campo sportivo di Nesima, fresco di riqualificazione e nuovo manto erboso. Per quanto concerne le gare ufficiali del torneo, invece, è da escludere un impianto di gioco diverso dal ‘Massimino’, che continuerà ad essere la casa dell’Elefante.

