LA SICILIA – Lodi: “Con o senza di me, Catania deve ripartire e merita più rispetto”

L’ex centrocampista del Catania Francesco Lodi ribadisce che lascerà l’Acireale, non escludendo un eventuale ritorno in rossazzurro:

“Voglio continuare a giocare. Se il Catania ripartisse dalla D? Chi la rifiuta Catania, per uno come me che in passato ha dato e ricevuto tanto, penso sia una cosa da prendere in considerazione ma con questa intervista non voglio che si pensi che mi stia proponendo. Non chiamo nessuno, non mi propongo. Non cerco sponsor o candidature. Altri club stanno già chiamando ma prima stacco la spina per qualche giorno, dedicandomi alla famiglia. Poi si vedrà. Ringrazio chi ancora mi ricorda con gratitudine”.

“Il Catania deve tornare dov’è sempre stato, non merita di stare in D o C, ha subito troppi torti e merita più rispetto. Tanto rispetto. Con Lodi o senza, deve ridiventare la squadra e anche la città degna della Serie A. Con un grande progetto e gente che non faccia solo business. Serve anche amore verso questi tifosi che danno molto e vogliono ricevere altrettanto. Qui si vive di calcio, si aspetta di ripartire, se il Catania dovesse farlo sarà difficile fermare l’entusiasmo. La Serie D? Devi avere una spina dorsale forte per vincere. Se non hai giocatori esperti, con personalità e un’ossatura di giovani forti e di prospettiva non emergi”.

