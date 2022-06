MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: l’attesa sta per finire, momento di grande responsabilità

Sabato 18 giugno, ore 13.00. Poi non ci sarà più tempo per presentare le manifestazioni d’interesse finalizzate al rilancio del calcio a Catania. Non una, ma più manifestazioni sono attese a Palazzo degli Elefanti. Il primo a muoversi in ordine di tempo sarebbe stato Fabio Maestri, volto conosciuto nel campo della termovalorizzazione e la sostenibilità eco-ambientale, avendo inviato la PEC nel pomeriggio.

Ci si attende che faccia altrettanto Helbiz, azienda leader nel settore della micro-mobilità i cui aspetti convergono anche sull’intrattenimento, il food delivery e l’infotainment. A questo proposito è stato avvistato a Catania Matteo Mammì, manager affermato su vari ambiti e regista dell’operazione che ha consentito alla società del ‘re dei monopattini’ (Salvatore Palella) di acquisire i diritti della Serie B.

Luca Giovannone, ricordato dalle cronache per avere salvato il Torino nel 2005 attraverso il lodo Petrucci e titolare della Osmosi S.p.A., ha preannunciato di presentare regolarmente la manifestazione d’interesse con l’intenzione di ripartire da una figura che dà ampie garanzie in termini di serietà, professionalità e trasparenza: l’ex segretario rossazzurro Giorgio Borbone.

C’è curiosità attorno al profilo dell’avvocato Dante Scibilia, strettamente legato a Joe Tacopina, il quale ha negato un coinvolgimento diretto nell’eventuale operazione Catania provando a spingere, però, affinchè altri soggetti esteri (americani e non solo) mettano al posto giusto tutti i tasselli per presentare un’offerta.

Da non escludere che altre figure decidano di farsi avanti dopo avere avviato contatti informali con il Comune nelle precedenti settimane. Sicuramente chiunque decida di puntare su Catania si assume una bella fetta di responsabilità, soprattutto l’amministrazione comunale chiamata a scegliere il progetto giusto per una ripartenza di slancio del calcio cittadino. Intanto sabato pomeriggio il Comune dovrebbe ufficializzare le manifestazioni d’interesse pervenute. Nei giorni successivi, invece, ci sarà spazio per colloqui diretti e valutazioni specifiche relative alla documentazione, al progetto e alle credenziali degli interessati.

