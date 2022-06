PELLIGRA: anche per Sky Sport è in pole sulla concorrenza. Curiosità: prima di Catania aveva puntato il Brescia

Anche Sky Sport mette in cima ai gruppi interessati al Catania la società capitanata da Ross Pelligra, dopo il fallimento e la radiazione del club rossazzurro dai ranghi federali. Pelligra Group, lo ricordiamo, porterebbe con sé due vecchie conoscenze del calcio italiano come Vincenzo Grella e Mark Bresciano oltre che Dante Scibilia, dirigente che ha lavorato a lungo con Joe Tacopina. A proposito di Pelligra, giunge una curiosità tramite il giornalista e cronista Ciro Corradini, il quale ha svelato su Facebook che l’imprenditore siculo-americano avrebbe avuto dei contatti con il presidente del Brescia Massimo Cellino per acquisire la squadra lombarda, prima di puntare sul Catania. Pelligra, dunque, preferirebbe avviare il progetto di ricostruzione alle pendici dell’Etna piuttosto che ripartire dalla Serie B nella piazza lombarda. La palla, ovviamente, passa all’amministrazione comunale etnea, chiamata a decidere in relazione al soggetto giuridico da individuare per il ‘nuovo’ Catania.

