SCIBILIA: “Catania, soddisfazione e senso di responsabilità. Adesso via ai primi step”

Dante Scibilia, advisor del gruppo Pelligra che farà ripartire il calcio a Catania, nel corso di Sicilia24 torna sull’operazione: “Ross Pelligra? Venerdì ci siamo sentiti via Whatsapp perchè lui era impegnato a Varese per la conferenza stampa di presentazione della Pallacanestro Varese, io gli ho comunicato l’esito e mi ha scritto di essere molto contento, di non vedere l’ora di cominciare. Questo è fonte di soddisfazione ma anche elevato senso di responsabilità per l’importanza di questo progetto. Sappiamo che bisogna fare bene. Il primo step adesso è delineare con la Federazione il percorso per l’affiliazione e l’iscrizione in sovrannumero alla Serie D da un lato, dall’altro la costituzione della società per poter poi cominciare a porre in essere degli atti ufficiali”.

