VERSO IL 18 GIUGNO: primo soggetti usciti allo scoperto, attendendo le manifestazioni d’interesse

Dopo l’imprenditore Fabio Maestri, operativo nel campo dell’energia in generale e dei termovalorizzatori, ecco Luca Giovannone, ex patron del Torino che nel 2005 salvò il club granata da un possibile fallimento attraverso il Lodo Petrucci e l’iscrizione in Serie B. Sono i primi soggetti usciti allo scoperto quando si avvicina il 18 giugno, data ultima per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sulla base delle indicazioni fornite dall’ente comunale.

Maestri sarebbe intenzionato ad assicurarsi l’80% delle quote dichiarando, attraverso il suo legale, avv. Luigi Ferlito, di possedere la solidità economica necessaria per garantire un futuro sereno ed importante al ‘nuovo Catania’. Giovannone è proprietario dell’Agenzia per il Lavoro Osmosi S.P.A. e si presenterebbe in maniera autonoma con una proiezione di fatturato di oltre 50 milioni di euro per il 2022 (nel 2021, il fatturato è stato di circa 25 milioni).

In entrambi i casi ci sarebbe la volontà di effettuare investimenti nel territorio, non limitandosi esclusivamente all’aspetto sportivo. Parole che andranno tradotte in fatti, presentando al Comune la documentazione che dimostri la effettiva solidità economica accompagnata da un business plan all’altezza con professionalità di spicco. Grande responsabilità per l’amministrazione comunale che deve individuare il soggetto adatto al raggiungimento dello scopo (ottenendo successivamente il benestare della FIGC). Le figure sopra citate non saranno le uniche a farsi concretamente avanti entro la scadenza dell’avviso pubblico. Ci si attende l’interesse formale di almeno altri due gruppi, qualcosa si muove anche all’estero.

Il popolo rossazzurro guarda con diffidenza agli scenari futuri e non potrebbe essere altrimenti, dopo i tanti bocconi amari ricevuti negli ultimi anni, le illusioni, i proclami e le svariate promesse non mantenute. L’auspicio è che il tempo delle chiacchiere stia per volgere al termine in una città che può imprimere un segnale di svolta anche attraverso un importante gestione del segmento sportivo ed il rilancio del calcio cittadino.

