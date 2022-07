AVV. RAPISARDA: “Una nuova società sta per nascere ma il Catania ’46 non sarà mai dimenticato”

Momento che resterà impresso nella storia. Un nuovo Catania sta nascendo, mantenendo vivo il ricordo di tanti anni di storia del ’46. L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista vicino alle vicende del Catania, esprime un pensiero a riguardo sui social:

“Queste sono giornate storiche che dovremo memorizzare per tramandarne il ricordo alle generazioni del domani. Esattamente come nel lontano 24 settembre 1946, sta per essere costituita presso un Notaio rogante, la nuova società che ci rappresenterà negli anni che verranno. Lo sappiamo, questa è la premessa per il rilascio del titolo sportivo e la affiliazione nel mondo del calcio. Sta toccando anche a Noi ciò che è successo altrove.

Mettete in conto, già capita, che ci prendano in giro dopo avere da sempre rivendicato con orgoglio identità e tradizioni uniche. Ma Noi restiamo diversi. Siamo diversi. In nessuna parte di Italia si è difeso in modo così feroce, agguerrito, oltre ogni limite, anche al di là della logica ciò che si aveva… Abbiamo fatto di tutto per tenerlo in vita. Anche qui unici. Un nome, dei numeri, un simbolo, erano ciò che abbiamo custodito fieri. Non coppe, trofei, erano proprio loro i nostri allori. Una fede, un modo di amare sacrale ed esclusivo.

Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Andarne fieri. Con Orgoglio. Conta il modo in cui si difende una Idea. Fino alla fine, all’ultimo, finché ne abbiamo avuto… In alcuna altra parte si è sacrificato tutto, oltre le evidenze, pur di farli ancora respirare. In nessuna altra parte si è pianto davvero e si è vissuto un lutto sportivo collettivo così profondo, traumatico e sentito come qui da Noi. Solo qui, diversi da tutti gli altri sino all’ultimo istante utile.

Nel momento in cui è tempo di ricominciare, come la vita impone con le sue regole, il pensiero va a Te, Catania 1946, matricola 11700. Non sarai mai dimenticato. Mai. Vivrai sempre attraverso gli occhi nostri che ci rinviano agli anni della nostra vita. Perché resti vita della nostra vita. Sempre. E tu ’46, non finirai mai di mancarci. Mai”.

