LANERI (Sondaggio chiuso): una chiara maggioranza di votanti a supporto della sua candidatura nella dirigenza

A meno di colpi di scena, sarà Antonello Laneri il Direttore Sportivo del Catania SSD recentemente costituito dal Gruppo Pelligra ed iscritto alla Camera di Commercio. A proposito del sempre più probabile inserimento nell’organigramma dell’ex dirigente del Siracusa, esperto conoscitore delle serie minori e del calcio siciliano in particolare, aspettando l’ufficialità – che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni – come valuti tale ipotesi? Ritieni che possa essere la giusta figura professionale per un Catania che rinasce e mira, nell’immediato, al ritorno tra i professionisti con un progetto dichiaratamente serio e ambizioso? Abbiamo chiesto di esprimere la vostra preferenza attraverso il sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com. Ebbene l’opinione di una netta maggioranza di votanti (87%) è favorevole all’innesto di Laneri. Solamente il 13% dei votanti opterebbe per una differente soluzione. Segno che l’esperienza e le conoscenze dell’ex dirigente – tra le altre – di Siracusa ed Akragas può far comodo al neonato Catania del Gruppo Pelligra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***