EX ROSSAZZURRI – Mercato: Moro è un giocatore del Frosinone

“Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’US Sassuolo Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Moro. L’attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2023”. Nuova avventura professionale, dunque, per l’ex bomber del Catania. Moro dovrà ancora attendere per l’esordio in Serie A ma, intanto, si farà le ossa nel campionato cadetto. Il club del dirigente catanese Guido Angelozzi crede fortemente nelle doti realizzative del ragazzo che, ai piedi dell’Etna, ha lasciato un’impronta importante mettendo a segno gol a raffica. Poi, anche a seguito del Covid, ha accusato un calo. Fino ad arrivare alla cancellazione dai ranghi federali del Calcio Catania che ha determinato il suo rientro alla base (Sassuolo).

