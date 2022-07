LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Il clima è cambiato. Organigramma Catania, entusiasmo in attesa dei nomi ufficiali”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Anche se il nuovo club non ha comunicato nomi ufficiali, è chiaro che “la notizia del possibile incarico all’ex braccio destro di Preziosi al Genoa, Alessando Zarbano in qualità di Amministratore Delegato e del probabile Direttore Sportivo, Simone Di Battista, ex Piacenza e Cremonese, hanno già scatenato entusiasmo e le ipotesi più disparate”. Un ruolo di rilievo nella società del ‘nuovo’ Catania lo avranno “l’ex giocatore del Palermo Mark Bresciano e un altro ex calciatore australiano come Vincenzo Grella, che sta lavorando in maniera incessante per conto del gruppo“. E intanto comincia proprio oggi ufficialmente la stagione agonistica, secondo parametri e calendario della Federcalcio. “Si respira un’aria di giustificato ottimismo. A dodici mesi di distanza il clima è cambiato: nella stagione scorsa il ‘vecchio’ Catania faceva fatica a iscriversi in Serie C, adesso con Pelligra al timone la rincorsa verso la gloria è già stata lanciata”.

