SPONSOR TECNICO: Catania, Nike e Robe di Kappa hanno manifestato interesse

Ospite della puntata di ‘Unica Live’, su TRM, Dante Scibilia, advisor del Pelligra Group ha parlato di possibili novità sul fronte dello sponsor tecnico da cui ripartire nella prossima stagione: “Abbiamo ricevuto oggi 3 proposte, si tratta di 3 aziende che hanno dato disponibilità a fornire materiale nei tempi utili per il nostro programma. Ne discuteremo nei prossimi giorni: ognuna di queste ha punti di forza e punti di debolezza, ma nei prossimi giorni sceglieremo quella giusta. Catania ha un appeal importante per tradizione e per tifoseria in ambito merchandising. Una delle aziende interessate è Nike attraverso Linea Oro, che ha manifestato l’intenzione di iniziare un nuovo rapporto con la nuova proprietà. L’altra, invece, è Robe di Kappa”.

