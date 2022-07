LA SICILIA: “Grella rimanda il quesito-giocatori a lunedì. Torna anche Rosaia? Passador in rampa di lancio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore Sportivo Laneri sta plasmando attentamente il nuovo gruppo, “coadiuvato dall’occhio attento del DG Carra e del Vice Presidente con carica di Amministratore Delegato Grella”, il quale rimanda il quesito-giocatori a lunedì. Dovrebbe essere la “giornata nota per il primo ‘grappolo’ sostanzioso di novità (e ufficialità) anche sotto l’aspetto tecnico”. Intanto Francesco Lodi “si avvicina a grandi falcate verso il rossazzurro”, mentre per Giacomo Rosaia – che ha espresso la volontà chiara di riprendere da dove aveva lasciato – “non si esclude un posto” nell’organico rossazzurro. “Dovrebbero, inoltre, essere resi noti molti calciatori under della nuova rosa, uno di questi desta grande curiosità: l’estremo difensore in rampa di lancio classe 2003 Pietro Passador, portiere di proprietà del Pordenone e lo scorso anno titolare proprio in D con la Clodiense. Potrebbe essere la sorpresa tra i pali del nuovo Catania”.

